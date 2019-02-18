Виновником ДТП с 10-летней погибшей девочкой-пешеходом в Сочи стал сотрудник полиции

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего полицейского, который подозревается в участии в ДТП, в котором погибла 10-летняя девочка

Дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) возбудили против полицейского ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского линейного управления внутренних дел на транспорте.

«После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план "Перехват". Между тем, подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейского заключили под стражу, обстоятельства ДТП устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 16 февраля водитель легковушки сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Девочку доставили в больницу, где она умерла.