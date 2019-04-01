На Кубани пансионат для пожилых «Родные люди» закрылся после проверки прокуратуры

В Динском районе по требованию прокуратуры в марте закрылся пансионат для инвалидов и престарелых «Родные люди»

Прокуратура Динского района Краснодарского края проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических и пожарных норм в частном пансионате «Родные люди».

Специалисты установили, что в арендованном частном доме мужчина без лицензии предоставлял социальные услуги пожилым людям. В пансионате содержались 15 человек с разными заболеваниями. При этом первичную доврачебную медико-санитарную помощь им не оказывали, так как у персонала не было медицинского образования.

Также прокуратура нашла множество нарушений требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил, нарушений, связанных с использованием объекта не по назначению. Специалисты пришли к выводу, что эксплуатация пансионата могла привести к пожару.

Прокурор Динского района обратился в суд с иском об устранении нарушений. По решению суда организатору запретили заниматься уходом за пожилыми людьми в пансионате, сообщили 1 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В «Родных людях» порталу Юга.ру отказались комментировать результаты проверки прокуратуры, однако уточнили, что пансионат уже закрылся «по совокупности причин».