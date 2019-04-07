В Сочи пожилая женщина разбилась, выпав из окна

В Лазаревском районе Сочи 6 апреля пенсионерка погибла после падения из окна пятиэтажки

Трагедия произошла в курортном комплексе «Дагомыс» на улице Делегатской, 14. Предположительно, женщина упала с высоты четвертого этажа.

Погибшей оказалась 72-летняя местная жительница.

«По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в сочинском микрорайоне Донском женщина погибла упав из окна пятого этажа.