В Сочи пожилая женщина разбилась, выпав из окна
В Лазаревском районе Сочи 6 апреля пенсионерка погибла после падения из окна пятиэтажки
Трагедия произошла в курортном комплексе «Дагомыс» на улице Делегатской, 14. Предположительно, женщина упала с высоты четвертого этажа.
Погибшей оказалась 72-летняя местная жительница.
«По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в сочинском микрорайоне Донском женщина погибла упав из окна пятого этажа.
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