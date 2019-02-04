В Сочи женщина разбилась после падения из окна пятиэтажки

Краснодарский край

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В Сочи в феврале женщина выпала из окна пятиэтажного дома и скончалась

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили медики скорой помощи.

Инцидент произошел днем 2 февраля в переулке Строительном микрорайона Донского, написали в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте».

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла.

смерть Сочи
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