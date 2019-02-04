В Сочи женщина разбилась после падения из окна пятиэтажки
Краснодарский край Маша Томилина
В Сочи в феврале женщина выпала из окна пятиэтажного дома и скончалась
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили медики скорой помощи.
Инцидент произошел днем 2 февраля в переулке Строительном микрорайона Донского, написали в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте».
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодаре школьница выпала из окна многоэтажки и погибла.
Второй самый опасный вид рака в мире. Почему не нужно бояться колоноскопии
4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
Концерт звезды мировой оперы Хиблы Герзмавы, баскетбольный матч
И другие события Краснодара с 4 по 10 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.