В Сочи женщина разбилась после падения из окна пятиэтажки

В Сочи в феврале женщина выпала из окна пятиэтажного дома и скончалась

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили медики скорой помощи. Инцидент произошел днем 2 февраля в переулке Строительном микрорайона Донского, написали в группе «ЧП Сочи» «ВКонтакте».

Читайте также: В Сочи женщина упала с 5 этажа и осталась жива