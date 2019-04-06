Стали известны обстоятельства пожара на нефтебазе в Туапсе

Генеральный директор ООО «Нафта-Т» Владимир Герасименко рассказал об обстоятельствах пожара в Туапсе на улице Гагарина

Герасименко рассказал порталу Юга.ру, что задымление без открытых очагов возгорания произошло во время демонтажа резервуара для балластных вод.

«В соответствии с регламентом, на место происшествия были вызваны пожарные расчеты МЧС, в течение короткого времени источник дыма был локализован. К 14:00 очаг задымления был полностью ликвидирован, пожарные расчеты отбыли к месту дислокации. Пострадавших нет, как и угрозы окружающей среде», — сказал он.

Герасименко добавил, что резервуар не эксплуатировался «Нафта-Т» длительное время и был выведен из эксплуатации, предварительно его зачистили от остаточных следов нефтепродуктов, включая дегазацию.

В 2018 году резервуар продали на металлолом, демонтаж проводила компания-покупатель, взявшая на себя полную ответственность за обеспечение всех мер безопасности.

«Строительный и пожарный надзор за демонтажными работами осуществлялся специалистами ООО «Нафта-Т». Обстоятельства возникновения дыма устанавливаются», — сказал гендиректор предприятия.

Герасименко добавил, что специалисты ООО «Нафта-Т» продолжают наблюдение за ситуацией, на месте происшествия взяты экологические пробы, по предварительной оценке, превышений нормативных показателей нет.