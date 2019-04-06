В Туапсе потушили пожар на нефтебазе

Краснодарский край

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В Туапсе 6 апреля ликвидировали возгорание в промышленной зоне нефтебазы

Огонь потушили в 13:50. Площадь пожара достигла 84 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, на улице Гагарина в Туапсе загорелся неэксплуатируемый резервуар.

МЧС Пожары Туапсинский район
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