В Туапсе потушили пожар на нефтебазе

В Туапсе 6 апреля ликвидировали возгорание в промышленной зоне нефтебазы

Огонь потушили в 13:50. Площадь пожара достигла 84 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, на улице Гагарина в Туапсе загорелся неэксплуатируемый резервуар.