В Туапсе на нефтебазе загорелся резервуар
В Туапсе 6 апреля начался пожар на нефтебазе
Сообщение о пожаре в промышленной зоне Туапсинской нефтебазы на улице Гагарина поступило в 12:14. На площади 84 кв. метров загорелся неэксплуатируемый резервуар.
В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю рассказали, что угрозы распространения пожара нет. В его тушении задействованы четыре единицы техники и 16 человек.
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