В Туапсе на нефтебазе загорелся резервуар

В Туапсе 6 апреля начался пожар на нефтебазе

Сообщение о пожаре в промышленной зоне Туапсинской нефтебазы на улице Гагарина поступило в 12:14. На площади 84 кв. метров загорелся неэксплуатируемый резервуар.

В ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю рассказали, что угрозы распространения пожара нет. В его тушении задействованы четыре единицы техники и 16 человек.