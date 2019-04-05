«Магнит» хочет купить 100% акций «Ленты»
Ретейлер «Магнит» сделал необязательное предложение о покупке 100% «Ленты» за 1,78 млрд долларов
«Лента» 5 апреля опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится, что предложение от краснодарского ретейлера поступило после того, как «Севергрупп» 1 апреля объявила о покупке 42% «Ленты».
«Независимые директора "Ленты" попросили "Магнит" подтвердить, желает ли она провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласился приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и EBRD, и, если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции», — говорится в сообщении.
«Магнит» еще не ответил «Ленте» на эти вопросы.
Представитель ретейлера подтвердил журналисту ТАСС, что «Магнит» заинтересован в сделке. Торговая сеть предложила «Ленте» выкупить 100% акций.
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Инвестиционная компания «Севергрупп» Алексея Мордашова подписала соглашения с Luna Inc., принадлежащей TPG Group, и «Европейским банком реконструкции и развития» о покупке доли «Ленты» за 739 млн долларов. Сделку закроют при выполнении некоторых условий, включая одобрение от Федеральной антимонопольной службы, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, 4 апреля бизнесмен Сергей Галицкий в большом интервью рассказал, почему он продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ. Среди причин он назвал возраст, психологическое напряжение и слишком большую персонификацию компании с его именем.
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