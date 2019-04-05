«Магнит» хочет купить 100% акций «Ленты»

Ретейлер «Магнит» сделал необязательное предложение о покупке 100% «Ленты» за 1,78 млрд долларов

«Лента» 5 апреля опубликовала на своем сайте сообщение, в котором говорится, что предложение от краснодарского ретейлера поступило после того, как «Севергрупп» 1 апреля объявила о покупке 42% «Ленты».

«Независимые директора "Ленты" попросили "Магнит" подтвердить, желает ли она провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласился приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и EBRD, и, если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции», — говорится в сообщении.

«Магнит» еще не ответил «Ленте» на эти вопросы.

Представитель ретейлера подтвердил журналисту ТАСС, что «Магнит» заинтересован в сделке. Торговая сеть предложила «Ленте» выкупить 100% акций.