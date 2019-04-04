«Краснодар Водоканал» провел «Урок чистой воды» для пятиклассников

Краснодарский край

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Специалисты «Краснодар Водоканала» 4 апреля провели для школьников краевого центра урок на тему бережного отношения к водным ресурсам

Мероприятие для учащихся 5 класса школы № 101 провели в рамках празднования Международного дня воды, рассказали в пресс-службе «Краснодар Водоканала».

Главной целью «Урока чистой воды» стал призыв экономить воду. Молодые специалисты предприятия рассказали школьникам о том, откуда берется вода в кране и что для этого делает краснодарский водоканал.

«Краснодарский водоканал — крупнейший поставщик водного ресурса в административном центре Кубани, а это значит, что мы обязательно должны формировать культуру водопользования и бережного отношения к воде, начиная с подрастающего поколения. Наши специалисты ежегодно рассказывают ученикам краснодарских школ, какие меры по охране и очистке воды применяются в Краснодаре и чем дети могут помочь в сбережении жизненно важного ресурса», — сказала директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова.

Помимо лекции специалист Испытательного центра питьевой воды и сточных вод «Краснодар Водоканала» показал детям химические опыты.

После урока пятиклассники задали интересующие их вопросы. Они касались важности экологических мероприятий, направленных на сохранение чистой воды.

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