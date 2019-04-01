На Кубани молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 31 марта парень погиб, врезавшись в грузовик

Авария произошла в 14:00 на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем автомобиля Renault SR выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.

Парень за рулем легковушки погиб на месте до приезда медиков, 54-летний водитель фуры не пострадал, сообищили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 28 марта в Майкопе произошло ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля, в котором пострадали ребенок и четверо взрослых.

ДТП смерть Усть-Лабинский район
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