На Кубани молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Усть-Лабинском районе 31 марта парень погиб, врезавшись в грузовик

Авария произошла в 14:00 на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 21-летний парень за рулем автомобиля Renault SR выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.

Парень за рулем легковушки погиб на месте до приезда медиков, 54-летний водитель фуры не пострадал, сообищили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.