Адыгея направит федеральную субсидию на ремонт моста и строительство обхода Майкопа

Власти Адыгеи планируют направить федеральную субсидию на реконструкцию моста и строительство второй очереди дороги в обход Майкопа

В декабре председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам на модернизацию дорог 12 млрд рублей. Адыгея дополнительно получила 443 млн рублей на развитие транспортной инфраструктуры.

Федеральную субсидию Адыгея направит на ремонт моста в поселке Тульском и на начало строительства второй очереди дороги в обход Майкопа — от выезда на Краснодар в сторону станицы Гиагинской, сообщил порталу Юга.ру руководитель дорожного отдела министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Даур Аргун.

По его словам, строительство дороги протяженностью около 10 км начнется в 2019 году и будет идти ближайшие четыре года. Дорога соединит две трассы — федеральную Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск (от выезда из Майкопа на Краснодар), а также региональную Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская.

Сметная стоимость второй очереди дороги составляет почти 3,5 млрд рублей. Планируется, что со следующего года ежегодное финансирование на этот проект будет составлять более 1 млрд рублей в год.

Первая очередь объездной автодороги в 9,4 км была построена в рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)». При этом проект предусматривает строительство второй очереди дороги протяженностью 10 км, а также третьей очереди длиной 6 км.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре было объявлено, что из бюджетов всех уровней в Адыгее выделили более 2 млрд рублей.