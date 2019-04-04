В Майкопе назначили нового прокурора

Прокурором Майкопа 3 апреля назначили Артура Мугу

Приказ о новом назначении старшего советника юстиции Артура Мугу подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Долгое время эта должность была вакантной.

Нового прокурора города представил коллегам прокурор Адыгеи Игорь Шевченко.

Кто такой Артур Мугу

Мугу родился в 1983 году в Майкопе. В 2005 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. В органах прокуратуры Республики Адыгеи Мугу служит с августа 2005 года в различных должностях, в том числе на руководящих. Последние пять лет он работал старшим помощником прокурора республики по кадрам.