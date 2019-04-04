В Майкопе назначили нового прокурора

Адыгея

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Прокурором Майкопа 3 апреля назначили Артура Мугу

Приказ о новом назначении старшего советника юстиции Артура Мугу подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи. Долгое время эта должность была вакантной.

Нового прокурора города представил коллегам прокурор Адыгеи Игорь Шевченко.

Кто такой Артур Мугу

Мугу родился в 1983 году в Майкопе. В 2005 году он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета. В органах прокуратуры Республики Адыгеи Мугу служит с августа 2005 года в различных должностях, в том числе на руководящих. Последние пять лет он работал старшим помощником прокурора республики по кадрам.

Как сообщали Юга.ру, экс-прокурор Адыгеи Марк Большедворский был рекомендован и прошел процедуру согласования на должность прокурора Севастополя. На пост прокурора Адыгеи в республике согласовали кандидатуру прокурора Севастополя Игоря Шевченко. Его заместителем стал прокурор Центрального района Сочи Алексей Козачек.

Майкоп Прокуратура
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