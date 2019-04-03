В Северной Осетии стартовал проект для детей с особенностями развития «Театр без сцены»

В Северной Осетии при поддержке компании «Ростелеком» запустили проект для детей с особенностями развития «Театр без сцены»

Проект «Театр без сцены» создает условия для включения в театральную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с аутизмом и синдромом Дауна.

Предполагается, что в программе примут участие более 60 ребят из всех районов республики. Первое занятие в студии Владикавказа собрало около 20 участников.

Над проектом работали молодежный театр КВН и факультет психологии Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ). Они разработали интерактивную программу «Молодежный театр: место действия», которая включает в себя экскурсии, мастер-классы по всем направлениям театрального искусства, тренинги и актерскую работу.

Итогом программы станет совместная постановка спектакля с участием профессиональных актеров и ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».