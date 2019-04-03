В Северной Осетии стартовал проект для детей с особенностями развития «Театр без сцены»

Партнерский Северная Осетия

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В Северной Осетии при поддержке компании «Ростелеком» запустили проект для детей с особенностями развития «Театр без сцены»

Проект «Театр без сцены» создает условия для включения в театральную деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с аутизмом и синдромом Дауна.

Предполагается, что в программе примут участие более 60 ребят из всех районов республики. Первое занятие в студии Владикавказа собрало около 20 участников.

Над проектом работали молодежный театр КВН и факультет психологии Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ). Они разработали интерактивную программу «Молодежный театр: место действия», которая включает в себя экскурсии, мастер-классы по всем направлениям театрального искусства, тренинги и актерскую работу.

Итогом программы станет совместная постановка спектакля с участием профессиональных актеров и ребят с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

© Фото пресс-службы «Ростелекома»
© Фото пресс-службы «Ростелекома»

«Целью благотворительного проекта "Театр без сцены" является интеграция в театральную среду детей с нарушениями в развитии, творческая реабилитация и социальная реклама их возможностей посредством актерского мастерства. Особое место в процессе социализации занимают выступления маленьких артистов перед широкой публикой — открытый диалог, который так необходим особенным детям», — пояснила заведующая кафедрой инклюзивного образования СОГУ, куратор проекта Алена Рамонова.

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По замыслу организаторов, итоговый спектакль можно будет показывать во всех населенных пунктах республики. Предварительную «обкатку» он пройдет на открытых площадках Владикавказа и в библиотеках города. Таким образом организаторы стремятся донести до массового зрителя идею о том, что искусство не локализуется в специализированных местах, а может гармонично вписываться в любое городское пространство.

Проект «Театр без сцены» приурочен к Году театра в России, он продлится до конца 2019 года и завершится новогодним спектаклем.

Как сообщали Юга.ру, «Ростелеком» и молодежная театральная студия «Живого театра» Новороссийска запустили творческий проект «Театральная среда».

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