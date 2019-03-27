«Ростелеком» и «Живой театр» Новороссийска запустили проект «Театральная среда»
«Ростелеком» совместно с молодежной театральной студией «Тандем» «Живого театра» Новороссийска в марте начал реализацию творческого проекта «Театральная среда»
Проект приурочен к Году театра в России и призван привлечь внимание учащихся школ к искусству театра и русской классической литературе.
В рамках проекта для старшеклассников новороссийской школы № 34 устроили открытый показ спектакля по произведению Грибоедова «Горе от ума», а после устроили обсуждение. Постановку увидели около 500 учеников и педагогов.
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В постановке спектакля «Горе от ума» задействовали участников театральной студии «Тандем» — учащихся 9-11 классов, которые факультативно изучают актерское мастерство, сценическую речь и движение, основы драматургии, историю искусств.
В сентябре 2018 года на фестивале «Кубанские театральные встречи» эта постановка соревновалась с 80 театральными коллективами края и заняла первое место в номинации «Лучший драматический спектакль».
Ближайший показ спектакля «Горе от ума» состоится 9 апреля для учеников краснодарской школы № 66. Осенью спектакль покажут еще в нескольких школах края. Проект завершит благотворительный показ для людей с ограниченными возможностями в одном из театров Кубани.
Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков отметил, что поддержка и популяризация искусства, а также развитие творческого потенциала молодежи являются важными составляющими социальной ответственности компании.
«В настоящее время в Краснодаре мы поддерживаем просветительский проект, включающий цикл лекций на тему "Как устроено современное искусство". Также "Ростелеком" является постоянным партнером ежегодного "Фестиваля театральной фотографии", в Волгограде и Владикавказе при нашем содействии недавно началось обучение юных актеров в рамках проекта "Шаг на сцену"», — заключил Сергей Поляков.
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