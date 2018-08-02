На расчистку водохранилища в Адыгее направят 150 млн рублей

В Адыгее начались работы по расчистке и берегоукреплению Тщикского водохранилища

Водоем является восточной частью Краснодарского водохранилища. Рабочие реконструируют участок длиной 8,5 км в Красногвардейском районе. Планируют очистить заиленные места, укрепить береговую зону, углубить дно до 1,5 метров, открыть родники для обновления воды.

Работы будут проводить поэтапно в течение четырех лет по федеральной программе «Экологическая реабилитация водных объектов». На эти цели из федерального бюджета выделили 150 млн рублей.

По информации экспертов, необходимость обновления Тщикского водохранилища появилась давно. Со временем оно отделилось от Краснодарского водохранилища и превратилось в большой, но мелкий заиленный водоем. Без расчистки он может превратиться в заболоченную местность практически в центре села Красногвардейское.

«Задачу удалось решить при содействии главы республики Мурата Кумпилова. Ранее он встречался руководством ФГУ "Краснодарское водохранилище", в управлении которого находится этот водный объект. Кумпилов настоял на необходимости расчистки Тщикского водохранилища», — рассказал порталу Юга.ру глава Красногвардейского района Альберт Османов.

В июле на объекте побывали глава района, временно исполняющий обязанности директора ФГУ «Краснодарское водохранилище» Владимир Грищенко, генедиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Андрей Андросов. Они обсудили объем и темпы предстоящих работ.

К водоему уже завозят технику. Планируется, что в ближайшие дни специалисты приступят к работам. В этом году подготовят стройплощадки и пульпочеки — специальные резервуары для ила. На эти цели направят 37 млн рублей.

«С реконструкцией водохранилища восстановят его противопаводковую функцию. Очистка заиленной местности положительно повлияет на экологическое благополучие. Жители республики вновь обретут одно из мест для отдыха и рыбалки», — добавил Османов.

Планируется, что в 2019-м году Адыгея получит на берегоукрепление и ремонт дамб более 155 млн рублей из федерального бюджета. В 2018 году из резервного фонда правительства республики выделили более 60 млн рублей на противопаводковые мероприятия.