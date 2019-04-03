В России больше не будут выдавать бумажный СНИЛС
В России с 3 апреля прекратили выдавать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
В Пенсионном фонде России рассказали, что теперь всю информацию будут хранить в электронном видел. Тем, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будут открывать страховой номер индивидуального лицевого счета, сообщает РИА «Новости».
В ПФР отметили, что изменения формальны и на пенсионном обеспечении не отразятся, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, уже в 2020 году водителям могут разрешить ездить без прав — ГИБДД собирается ввести электронные водительские удостоверения. Ведомству необходимо определиться с форматом таких документов.
Переход на электронные водительские документы начался в 2015 году. Тогда автомобилистам разрешили зарегистрировать электронные полисы ОСАГО.
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