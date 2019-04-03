В России больше не будут выдавать бумажный СНИЛС

В России с 3 апреля прекратили выдавать страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, где указан страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)

В Пенсионном фонде России рассказали, что теперь всю информацию будут хранить в электронном видел. Тем, кто становится зарегистрированным или застрахованным лицом, будут открывать страховой номер индивидуального лицевого счета, сообщает РИА «Новости».

В ПФР отметили, что изменения формальны и на пенсионном обеспечении не отразятся, сообщает RT.