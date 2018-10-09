Правительство планирует заменить бумажные паспорта россиян на электронные — «Ведомости»

Правительство России разрабатывает план замены бумажных паспортов на электронные

Заменять документы на электронные планируют с 2021 года. До 2024 года на это уйдет примерно 114,4 млрд рублей, которые получат за счет госпошлины за выдачу нового паспорта. Об этом 9 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на документы кабмина.

Электронный паспорт даст поэтапный доступ к коммерческим и государственным услугам и профилю владельца в разных информационных системах.

Новый документ будет содержать паспортные данные, информацию из СНИЛС и водительских прав. Также в нем будут отпечатки пальцев, слепок лица, электронная подпись и код доступа к цифровому профилю.