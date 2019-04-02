В Адыгее объем розничной торговли составил почти 100 млрд рублей
Адыгея в 2018 году показала лучший результат по объему розничной торговли в Южном федеральном округе
По итогам 2018 года розничный товарооборот вырос почти на 12% и составил 97,9 млрд рублей, что стало лучшим результатом среди субъектов ЮФО. Об этом рассказал министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов.
По данным ведомства, положительная тенденция продолжается и в 2019 году: за два месяца объем розничной торговли составил более 14,5 млн рублей или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года.
Развитие потребительского рынка специалисты связывают с ростом реальной заработной платы, что положительно отразилось на покупательской способности населения, пояснил Анзаур Куанов на заседании Кабмина республики, которое 1 апреля провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«Спрос населения на продукты питания, товары легкой промышленности и бытового назначения удовлетворяются в полной мере. По данным статистики, цены на основные социально значимые продукты питания — такие, как говядина, свинина, куры охлажденные и мороженые, молоко питьевое цельное пастеризованное, масло подсолнечное, сметана, творог жирный, яйца куриные, сахар, мука пшеничная и яблоки ниже, чем в других регионах ЮФО», — сообщили в минэномразвития республики.
Руководитель региона отметил еще один важный фактор, виляющий на развитие потребрынка — поддержка малого и среднего бизнеса. Кумпилов поручил принять меры по сдерживанию цен, в том числе с помощью ярмарок выходного дня.
На территории Адыгеи функционирует около 3,5 тыс. предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг. Потребительский рынок занимает 16,2% в структуре общего объема ВРП и является одним из основных источников поступления доходов в бюджет республики.
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