В Адыгее объем розничной торговли составил почти 100 млрд рублей

Адыгея в 2018 году показала лучший результат по объему розничной торговли в Южном федеральном округе

По итогам 2018 года розничный товарооборот вырос почти на 12% и составил 97,9 млрд рублей, что стало лучшим результатом среди субъектов ЮФО. Об этом рассказал министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов.

По данным ведомства, положительная тенденция продолжается и в 2019 году: за два месяца объем розничной торговли составил более 14,5 млн рублей или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Развитие потребительского рынка специалисты связывают с ростом реальной заработной платы, что положительно отразилось на покупательской способности населения, пояснил Анзаур Куанов на заседании Кабмина республики, которое 1 апреля провел глава Адыгеи Мурат Кумпилов.