В Адыгее в два раза увеличили производство сухой молочной сыворотки
В Адыгее на базе молочного завода «Новый» создали новое производство по выработке сухой молочной сыворотки
Объем привлеченных инвестиций составил около 250 млн рублей, сообщил порталу Юга.ру директор завода Роман Купин. На эти деньги построили новый цех, приобрели и установили современное чешское и польское оборудование, которое позволяет переработать до 400 тонн сырой сыворотки в сутки.
«Цех недавно запущен в эксплуатацию. В настоящее время мы перерабатываем до 200 тонн сыворотки, выпуская около 8,5 тонн готовой продукции. В дальнейшем планируем выйти на 15 тонн», — отметил Роман Купин.
Как уточнили в минсельхозе республики, ранее в Адыгее сухую деминереализованную молочную сыворотку выпускал только Гиагинский молочный комбинат. С открытием нового цеха производство сухой сыворотки увеличилось в два раза. Она реализуется для производства кондитерских изделий и кормов.
«Сырье для сухой сыворотки используется на самом молзаводе и других предприятиях молочной отрасли. Более того, новое производство дало возможность получить прибыль малым хозяйствам, которые ранее утилизировали сырую сыворотку, что неблагоприятно влияло на экологию», — добавили в минсельхозе Адыгеи.
Для развития молочной отрасли республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил минсельхозу применять стимулирующие меры. В частности, в рамках проекта «Стимулирование и развитие производства молока в Адыгее» к 2023 году ожидается ежегодное производство молока в хозяйствах всех категорий в объеме не менее 135 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе главы республики.
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