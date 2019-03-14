В Адыгее в два раза увеличили производство сухой молочной сыворотки

В Адыгее на базе молочного завода «Новый» создали новое производство по выработке сухой молочной сыворотки

«Цех недавно запущен в эксплуатацию. В настоящее время мы перерабатываем до 200 тонн сыворотки, выпуская около 8,5 тонн готовой продукции. В дальнейшем планируем выйти на 15 тонн», — отметил Роман Купин.

Объем привлеченных инвестиций составил около 250 млн рублей, сообщил порталу Юга.ру директор завода Роман Купин. На эти деньги построили новый цех, приобрели и установили современное чешское и польское оборудование, которое позволяет переработать до 400 тонн сырой сыворотки в сутки.

Как уточнили в минсельхозе республики, ранее в Адыгее сухую деминереализованную молочную сыворотку выпускал только Гиагинский молочный комбинат. С открытием нового цеха производство сухой сыворотки увеличилось в два раза. Она реализуется для производства кондитерских изделий и кормов.

«Сырье для сухой сыворотки используется на самом молзаводе и других предприятиях молочной отрасли. Более того, новое производство дало возможность получить прибыль малым хозяйствам, которые ранее утилизировали сырую сыворотку, что неблагоприятно влияло на экологию», — добавили в минсельхозе Адыгеи.

Для развития молочной отрасли республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил минсельхозу применять стимулирующие меры. В частности, в рамках проекта «Стимулирование и развитие производства молока в Адыгее» к 2023 году ожидается ежегодное производство молока в хозяйствах всех категорий в объеме не менее 135 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе главы республики.