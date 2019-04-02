Минфин предложил ввести несколько новых налогов
Министерство финансов России 1 апреля представило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ
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Накануне документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.
Проект предлагает перенести в Налоговый кодекс несколько существующих неналоговых платежей, не меняя ставки и правила уплаты.
В список федеральных налогов войдут экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование федеральными автодорогами и налог на операторов связи. В раздел кодекса о местных налогах включат гостиничный сбор.
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По данным «Коммерсанта», Минфин работал над законопроектом больше года в рамках «давнего обещания кодифицировать основные действующие неналоговые платежи».
Как сообщали Юга.ру, в марте стало известно, что россиян могут обязать платить взнос на накопительную пенсию в размере 6% от зарплаты. Однако замминистра финансов РФ Антон Силуанов отметил, что проект «завис».
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