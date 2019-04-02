Минфин предложил ввести несколько новых налогов

Министерство финансов России 1 апреля представило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ

Накануне документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Проект предлагает перенести в Налоговый кодекс несколько существующих неналоговых платежей, не меняя ставки и правила уплаты.

В список федеральных налогов войдут экологический налог, утилизационный сбор, сбор за пользование федеральными автодорогами и налог на операторов связи. В раздел кодекса о местных налогах включат гостиничный сбор.