Медведев пообещал не повышать налоги шесть лет

Налоги в течение ближайших шести в России лет корректироваться не будут, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

На расширенной коллегии Министерства финансов РФ глава правительства сообщил, что сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

«При этом фискальная нагрузка не должна измениться, — цитирует Медведева ТАСС. — Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны».

По данным РБК, в полный перечень входит 74 неналоговых платежа, в том числе утилизационный, экологический и курортный сборы, отчисления в Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Пенсионный фонд (ПФР). Ранее порядок их взимания регулировался подзаконным актами, внести часть таких платежей в Налоговый кодекс предложил Минфин, а Госдума поддержала.

При этом проблема интеграции неналоговых платежей в Налоговый кодекс беспокоит бизнес-сообщество. В письме президенту Владимиру Путину «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей написали, что это увеличит нагрузку на бизнес. По их мнению, законопроект Минфина фактически приравнивает неналоговые платежи к налоговым, что позволит налоговой блокировать счета компании за неуплату утилизационного или курортного сбора.

Напомним, впервые о введении моратория на рост налоговой нагрузки президент РФ Владимир Путин объявил в конце 2014 года — после введения западными странами значительного числа экономических санкций в ответ на присоединение Крыма к России. Правительство не повышало налоги до 2018 года.