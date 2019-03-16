В России может появиться новый налог 6% для работающих, помимо 13% НДФЛ

Российским правительством предложен проект, согласно которому планируется ввести новый налог в размере 6% с заработной платы работников

Его собираются удерживать наряду с 13% НДФЛ. Работников подключат к системе автоматически, отчисления будут производить бухгалтеры предприятий. Средства направят на формирование индивидуального пенсионного капитала, сообщают «Актуальные Новости».

Согласно проекту, налог должен стать прибавкой к пенсионным выплатам. Также согласно предложенной инициативе средства можно будет передавать по наследству и вообще полностью распоряжаться ими на свое усмотрение. Страховая же часть пенсии останется без изменений.

Проект закона в доработанной версии в ближайшее время правительство внесет на рассмотрение в Госдуму РФ.