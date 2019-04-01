Тело мужчины нашли в море под Новороссийском

Краснодарский край

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В Черном море рядом с берегом возле Новороссийска 31 марта нашли тело мужчины

Тело мужчины спасатели достали из воды в районе поселка Мысхако. Его нашли в 100 метрах от берега поздно вечером.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку, выясняют личность погибшего и причины его смерти, рассказал порталу Юга.ру заместитель руководителя СУ СК РФ по Новороссийску Сергей Фомин.

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Как писали Юга.ру, 25 марта водолазы достали из моря в Новороссийске тело 21-летней девушки, которая пропала за неделю до этого.

Новороссийск Следственный комитет смерть Черное море
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