Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море

Краснодарский край

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Водолазы достали из моря тело девушки, пропавшей в Новороссийске более недели назад

21-летняя Люсвард Габриелян пропала вечером 17 марта. Она вышла с работы в районе Южного рынка и исчезла.

Девушку искали волонтеры, спасатели и сотрудники полиции. 25 марта ее тело обнаружили на дне моря в районе Западного мола. По словам начальника МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексея Одерова, видимых повреждений на теле не было.

В следственном отделе по Новороссийску сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает «Наша газета».

Новороссийск Происшествия смерть
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Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море
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