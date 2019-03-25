Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море

Водолазы достали из моря тело девушки, пропавшей в Новороссийске более недели назад

21-летняя Люсвард Габриелян пропала вечером 17 марта. Она вышла с работы в районе Южного рынка и исчезла.

Девушку искали волонтеры, спасатели и сотрудники полиции. 25 марта ее тело обнаружили на дне моря в районе Западного мола. По словам начальника МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексея Одерова, видимых повреждений на теле не было.

В следственном отделе по Новороссийску сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, передает «Наша газета».