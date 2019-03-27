В Сочи на берегу моря нашли тело мужчины в спасательном жилете

Краснодарский край

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Следователи назначили проверку после обнаружения тела неизвестного мужчины на берегу Черного моря в Сочи 26 марта

Следствие установило, что мужчина вместе со своим 48-летним знакомым, жителем курорта вышел на лодке в акваторию Черного моря, чтобы порыбачить.

Лодка перевернулась, один из мужчин смог выплыть на сушу. Позже второго рыбака нашли мертвым на берегу моря в поселке Лоо, он был в спасательном жилете, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидца. Устанавливаются причины происшествия.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в районе хутора Ленина утонули двое парней, которые рыбачили на лодке в Краснодарском водохранилище.

Следственный комитет смерть Сочи Черное море
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