В Сочи на берегу моря нашли тело мужчины в спасательном жилете

Следователи назначили проверку после обнаружения тела неизвестного мужчины на берегу Черного моря в Сочи 26 марта

Следствие установило, что мужчина вместе со своим 48-летним знакомым, жителем курорта вышел на лодке в акваторию Черного моря, чтобы порыбачить.

Лодка перевернулась, один из мужчин смог выплыть на сушу. Позже второго рыбака нашли мертвым на берегу моря в поселке Лоо, он был в спасательном жилете, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По факту случившегося проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидца. Устанавливаются причины происшествия.