«Ростелеком» проведет турнир по World of Tanks в Краснодаре

В Краснодаре 6 и 7 апреля «Ростелеком» и Wargaming проведут крупнейший на юге России турнир по World of Tanks

Соревнования состоятся на фестивале поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон» в «КраснодарЭКСПО». На мероприятии «Ростелеком» совместно с Wargaming и международной спортивной ассоциацией UFC представит интерактивную площадку «Южная битва». На территории более 30 кв. метров устроят игровую зону с компьютерами, зону отдыха с видеосервисом Wink и другими цифровыми развлечениями. Специальными гостями стенда станут стримеры LeBwa и EviL GrannY.

Участники турнира разместятся на октагоне — аналоге фирменной площадки для проведения боев UFC. Для гостей «Киберкона» будет идти прямая трансляция сражений на больших плазменных экранах, также ее смогут посмотреть пользователи сервиса Wink на канале «Всё ТВ» и подписчики аккаунтов компании в соцсетях. «Танкисты» сразятся в виртуальных боях и протестируют тарифный план «Игровой», который включает эксклюзивный танк VIII уровня т-44-100(Р) и бесконечный премиум-аккаунт. Победители получат призы от «Ростелекома» и Wargaming.

«Мы не в первый раз поддерживаем "Киберкон" и знаем, что каждый год он проходит ярко и запоминается надолго. Для нас это отличный повод для живого общения с клиентами. Мы не только рассказываем о новых цифровых технологиях и сервисах, но и получаем обратную связь и предложения, которые будем обязательно учитывать в дальнейшем развитии. На этот раз "Ростелеком" постарался придумать необычный стенд и программу, чтобы максимально порадовать и удивить всех гостей», — рассказала заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Анна Роднова.