«Ростелеком» проведет турнир по World of Tanks в Краснодаре
В Краснодаре 6 и 7 апреля «Ростелеком» и Wargaming проведут крупнейший на юге России турнир по World of Tanks
Соревнования состоятся на фестивале поп-культуры и компьютерных технологий «Киберкон» в «КраснодарЭКСПО». На мероприятии «Ростелеком» совместно с Wargaming и международной спортивной ассоциацией UFC представит интерактивную площадку «Южная битва».
На территории более 30 кв. метров устроят игровую зону с компьютерами, зону отдыха с видеосервисом Wink и другими цифровыми развлечениями. Специальными гостями стенда станут стримеры LeBwa и EviL GrannY.
Читайте также:
Участники турнира разместятся на октагоне — аналоге фирменной площадки для проведения боев UFC. Для гостей «Киберкона» будет идти прямая трансляция сражений на больших плазменных экранах, также ее смогут посмотреть пользователи сервиса Wink на канале «Всё ТВ» и подписчики аккаунтов компании в соцсетях.
«Танкисты» сразятся в виртуальных боях и протестируют тарифный план «Игровой», который включает эксклюзивный танк VIII уровня т-44-100(Р) и бесконечный премиум-аккаунт. Победители получат призы от «Ростелекома» и Wargaming.
«Мы не в первый раз поддерживаем "Киберкон" и знаем, что каждый год он проходит ярко и запоминается надолго. Для нас это отличный повод для живого общения с клиентами. Мы не только рассказываем о новых цифровых технологиях и сервисах, но и получаем обратную связь и предложения, которые будем обязательно учитывать в дальнейшем развитии. На этот раз "Ростелеком" постарался придумать необычный стенд и программу, чтобы максимально порадовать и удивить всех гостей», — рассказала заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» компании «Ростелеком» Анна Роднова.
Читайте также:
Посетители турнира смогут продемонстрировать силу своего удара и выиграть подписку на видеосервис в игре «Выбей Wink». В зоне Wink можно будет поиграть на PlayStation в UFC4 и сделать фотографию с чемпионским поясом UFC.
Статьи Партнерский«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»
Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.