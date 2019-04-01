В первые дни апреля на Кубани будет дождливо и потеплеет до 18 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 1-3 апреля в Краснодарском крае

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем 1 апреля в регионе ожидаются дожди. Днем термометры покажут 10-15 °С, местами до 18 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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На Черноморском побережье возможен небольшой дождь в южной части. Дневная температура — 9-14 °С, на юге до 16 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В Краснодаре в понедельник будет облачно. Днем воздух прогреется до 13-15 °С. Ветер 5-10 м/с, вечером и ночью порывы до 13 м/с.

2 и 3 апреля на Кубани местами будут идти дожди, в горах — с мокрым снегом. Ночные температуры — 1-6 °С, в юго-восточных предгорьях столбики термометров опустятся до -2 °С, днем 8-13 °С. Ветер 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

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На побережье Черного моря во вторник и среду также прогнозируют дожди, в горах — с мокрым снегом. Ночью похолодает до 2-7 °С, днем потеплеет до 9-14 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, в среду на юге побережья до 17 м/с.

В Краснодаре 2 апреля сохранится сухая погода, 3 апреля ожидается небольшой дождь. Ночью столики термометров покажут 4-5 °С, днем будет около 11 °С. Ветер 3 м/с.

Краснодар Погода
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