В Майкопе ребенок и четверо взрослых пострадали в ДТП с «Газелью»

Адыгея

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В Майкопе 28 марта произошла автомобильная авария с участием «Газели», есть пострадавшие

ДТП случилось около 11:30 на пересечении улиц Школьной и Ворошилова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia не уступил дорогу грузопассажирской «Газели» и столкнулся с ней. В результате пострадали пять человек.

«Все водители и пассажиры автомобилей были пристегнуты, поэтому обошлось без жертв. Травмы средней тяжести получили оба водителя и школьник. Они госпитализированы. Остальным оказана помощь на месте ДТП», — сообщили порталу Юга.ру в городском отделе управления ГИБДД МВД по Адыгее.

В ведомстве добавили, что перекресток улиц Школьной и Ворошилова является очагом аварийности и включен в список приоритетных мест для установки светофора. Документ направили в уполномоченный орган для принятия соответствующего решения.

Как сообщали Юга.ру, 13 марта на трассе в Адыгее иномарку занесло под грузовик. Один человек погиб.

ГИБДД ДТП Майкоп Полиция
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