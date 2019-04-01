Организатор ралли в Геленджике рассказал о причинах смертельной аварии

Краснодарская краевая федерация автоспорта рассказала, что стало причиной смертельной аварии на гонках в Геленджике 30 марта

Во время ралли-рейда в районе горы Острой 30 марта один из автомобилей на крутом подъеме потерял управление, покатился назад, несколько раз перевернулся и опрокинулся в овраг. Водитель экипажа погиб, штурмана госпитализировали с тяжелыми травмами.

По предварительной версии, авария произошла из-за ошибки водителя. Профиль дороги был сложный и ошибку допустили в прокладке маршрута, написало 31 марта ТАСС со ссылкой на представителя Краснодарской краевой федерации автоспорта.

Специалист исключил техническое несоответствие автомобиля уровню сложности трассы. По его словам, машины обязательно проходят проверку на соответствие техническим требованиям и классу трассы. Экипаж прошел эту классификацию, машину допустили к участию в соревнованиях.