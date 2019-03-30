После гибели автогонщика во время ралли в Геленджике следователи начали проверку
Следственный комитет 30 марта начал проверку обстоятельств гибели мужчины на соревнованиях
Авария случилась в районе горы Острой. Автомобиль повышенной проходимости, за рулем которого был 45-летний житель Ростовской области, при преодолении препятствий потерял управление, перевернулся и покатился. 33-летний второй пилот, сидевший на пассажирском сидении, получил смертельные травмы. Водителя доставили в городскую больницу для оказания медпомощи, его жизни ничего не угрожает.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Геленджике проходит первый этап Чемпионата России по трофи-рейдам 2019 года. О гибели одного из участников соревнований ранее сообщал источник в оперативных службах.
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