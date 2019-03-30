Источник сообщил о гибели автогонщика во время ралли в Геленджике

В Геленджике 30 марта во время гонки по бездорожью погиб водитель

Источник в оперативных службах региона сообщил «Интерфаксу», что во время движения по трассе ралли-рейда один из автомобилей на крутом подъеме потерял управление и опрокинулся в овраг. Водитель экипажа погиб, штурмана госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пресс-службах ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и СУ СК РФ по региону порталу Юга.ру оперативно не прокомментировали информацию.

В окрестностях Геленджика проходит первый этап Чемпионата России по трофи-рейдам 2019 года. Он стартовал 29 марта, в нем участвуют команды из более чем 15 регионов России, сообщала пресс-служба администрации Геленджика.