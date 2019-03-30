«Урожай» вничью сыграл со «Спартаком-Нальчиком»

Краснодарский «Урожай» в домашнем матче 30 марта сыграл с ФК «Спартак-Нальчик»

Игра прошла в рамках 20-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги на стадионе «Кубань». Матч завершился со счетом 0:0, команды не забили ни одного мяча.

«Урожай» продолжил беспроигрышную серию. Следующая игра клуба пройдет на выезда 6 апреля против «Черноморца».