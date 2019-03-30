«Урожай» вничью сыграл со «Спартаком-Нальчиком»
Краснодарский «Урожай» в домашнем матче 30 марта сыграл с ФК «Спартак-Нальчик»
Игра прошла в рамках 20-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги на стадионе «Кубань». Матч завершился со счетом 0:0, команды не забили ни одного мяча.
«Урожай» продолжил беспроигрышную серию. Следующая игра клуба пройдет на выезда 6 апреля против «Черноморца».
Как сообщали Юга.ру, 22 марта УФССП по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудникам «Урожая» выплатили долги по зарплате — 67 гражданам задолжали более 3 млн рублей.
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