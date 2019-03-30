Минтруда назвал самые стабильные сферы труда в России

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ВНИИ труда Минтруда России 30 марта рассказал о самых стабильных сферах труда в стране

К ним отнесли промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, здравоохранение и образование. Также стабильной назвали сферу IT-технологий.

Сельское хозяйство, рыболовство и сферу ЖКХ назвали областями, где работники чувствуют себя менее уверенно.

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — сказали в институте.

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Еще нестабильными сферами назвали администрирование и документооборот, потому что появляется много IT-продуктов, которые могут заменить рутинные процессы. Существует риск сокращений для работников страхования и банковской сферы, потому что онлайн-сервисы помогают сократить количество персонала. В институте добавили, что этот тренд будет продолжаться.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции — это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», — цитирует сообщение института RT.

Как сообщали Юга.ру, в марте Росстат назвал регионы России, жители которых больше всего проводит время на работе. Топ возглавил Севастополь, где в неделю средняя продолжительность рабочего дня достигает 39 часов.

Министерство труда и социальной защиты России Трудоустройство
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