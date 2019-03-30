Минтруда назвал самые стабильные сферы труда в России

ВНИИ труда Минтруда России 30 марта рассказал о самых стабильных сферах труда в стране

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — сказали в институте.

Еще нестабильными сферами назвали администрирование и документооборот, потому что появляется много IT-продуктов, которые могут заменить рутинные процессы. Существует риск сокращений для работников страхования и банковской сферы, потому что онлайн-сервисы помогают сократить количество персонала. В институте добавили, что этот тренд будет продолжаться.

«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции — это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», — цитирует сообщение института RT.