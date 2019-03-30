Минтруда назвал самые стабильные сферы труда в России
ВНИИ труда Минтруда России 30 марта рассказал о самых стабильных сферах труда в стране
К ним отнесли промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, здравоохранение и образование. Также стабильной назвали сферу IT-технологий.
Сельское хозяйство, рыболовство и сферу ЖКХ назвали областями, где работники чувствуют себя менее уверенно.
«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — сказали в институте.
Еще нестабильными сферами назвали администрирование и документооборот, потому что появляется много IT-продуктов, которые могут заменить рутинные процессы. Существует риск сокращений для работников страхования и банковской сферы, потому что онлайн-сервисы помогают сократить количество персонала. В институте добавили, что этот тренд будет продолжаться.
«Эксперты рекомендуют сейчас, когда четко заявлен спрос на высокий уровень квалификации, постоянно актуализировать, повышать профессиональное мастерство, относиться к самому себе как к собственной инвестиции — это поможет долгое время оставаться в профессии и быть в ней успешным», — цитирует сообщение института RT.
Как сообщали Юга.ру, в марте Росстат назвал регионы России, жители которых больше всего проводит время на работе. Топ возглавил Севастополь, где в неделю средняя продолжительность рабочего дня достигает 39 часов.
Статьи ПартнерскийЭкзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ
Советы и рекомендации
Культурные и спортивные события выходных в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.