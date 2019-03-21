Росстат назвал регионы, в которых жители трудятся дольше всего

Росстат в марте сообщил, в каких регионах России жители больше всего тратят времени на работу

По данным ведомства за третий квартал 2018 года, дольше всего работают в Севастополе. В среднем продолжительность рабочего времени в неделю там составляет 39 часов. Затем следуют Калмыкия, Воронежская облаcть и Еврейская автономная область. Там в среднем работают по 38,8 часа в неделю.

На третьем месте — Ростовская и Владимирская области, где средняя продолжительность рабочего времени достигает 38,7 часа в неделю.

Дагестан оказался одним из «ленивых» регионов с показателем 34,2 часа в неделю.

В целом по России средняя фактическая продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет (без учета отгулов, и больничных) составила 37,1 часа. При этом мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно, сообщает RT.