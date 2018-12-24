Глава объединения профсоюзов Кубани: Работающий человек не должен быть бедным

Представители профсоюзных организаций края 21 декабря обсудили дальнейшие действия по всем направлениям работы в сложившихся социально-экономических условиях

На мероприятии профсоюзные активисты обозначили проблемы в сфере трудовых отношений и пути их решения, определили задачи по защите прав и интересов работников. Участники встречи отметили стабилизацию в отдельных отраслях экономики и замедление темпов инфляции, рост цен на бензин и повышение ставок НДС, тарифы на услуги ЖКХ.

Лидер кубанских профсоюзов, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в своем выступлении подчеркнула, что сейчас экономика сталкивается с серьезными внешними вызовами, такими как отток капитала, введение экономических санкций, закрытие доступа на рынок международного капитала, сокращение инвестиций. «Вызовы эти не краткосрочные и требуют современных подходов в деятельности профсоюзов. В первую очередь, развития системы взаимодействия профсоюзных органов с социальными партнерами, умения вести конструктивный диалог и добиваться достойной заработной платы, социальных гарантий, обеспечения занятости, условий для повышения уровня жизни трудящихся», — сказала Бессараб.

После переговоров с профсоюзами на федеральном уровне было принять решение о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума и опреден механизм его дальнейшего роста. Это создало номративную базу для дальнейшего повышения зарплаты.

На Кубани в соответствии с региональным соглашением между профсоюзами, работодателями и администрацией для внебюджетных организаций минимальную зарплату приравняли к величине прожиточного минимума с 2008 года. При заключении нового регионального соглашения на 2018-2020 годы профсоюзы Краснодарского края настояли, чтобы в расчет минимальной зарплаты не включались стимулирующие социальные и компенсационные выплаты.

«Профсоюзы постоянно говорят о том, что работающий человек не должен быть бедным: чем справедливее и достойнее будет оценен труд, тем меньше будет нагрузка на бюджет. Внимание к правам и интересам работников, к человеческому потенциалу в целом, создает лучшие условия и для модернизации технологий, и для мотивации каждого к производительному труду. Но по-прежнему сохраняется экономический нонсенс, когда человек, работающий полный рабочий день, нуждается в социальной поддержке», — отметила Бессараб.

По ее словам, профсоюзы заинтересованы в создании высокотехнологичных рабочих мест и готовы поддержать инновационное развитие экономики. При этом инновации должны включать не только новые технологии, но и инвестиции в социальную инфраструктуру, развитие общенациональной системы профессионального развития работников, развитие институтов социального партнерства.