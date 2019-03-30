В Дагестане на бывшего воспитателя детского дома завели дело за избиение воспитанника

Дагестан

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В Дагестане СК возбудил уголовное дело против бывшего воспитателя одного из детских домов Каспийска

Женщину заподозрили в преступлении по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемой. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

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Как сообщали Юга.ру, видео с избиением ребенка появилось в инстаграме в начале марта. Ребенок шел по коридору, ему перегородида путь воспитательница детдома, загнала в угол и била руками.

Дети Следственный комитет
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