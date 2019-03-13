В Дагестане школьного учителя отстранили после видео с избиением ученика

В школе села Кванада Цумадинского района Дагестана учитель физкультуры избил линейкой ученика

В сеть попала видеозапись инцидента. На ней учитель кричит на ученика, употребляя нецензурную лексику, а потом несколько раз ударяет плачущего ребенка линейкой. По словам источника «360» , учитель является сыном директора школы.

Проверку по данному факту начал Следственный комитет по Дагестану. А в министерстве образования республики сообщили, что директора школы и учителя отстранили от занимаемых должностей. Ведомство также проводит служебную проверку с привлечением сотрудников полиции и районной администрации, передает «Интерфакс».