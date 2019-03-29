Компания Tele2 получила «Хрустальную гарнитуру» за абонентское обслуживание

Оператор мобильной связи Tele2 выиграл награду в семи номинациях «Хрустальной гарнитуры» — профессионального конкурса в индустрии контактных центров в РФ и СНГ

Компания получила наивысшие оценки за инновационный подход к обслуживанию, работу в соцсетях, вовлеченность сотрудников и систему контроля качества сервиса, рассказала 29 марта пресс-служба Tele2. Оператор впервые участвовал в конкурсе «Хрустальная гарнитура», в котором состязались свыше 360 номинантов из более чем 100 компаний контактных центров России и стран СНГ. Список победителей опубликован на сайте Call Center Guru. Оператор успешно выступил во всех номинациях, где представил свои проекты. Tele2 победила в шести из них и получил высокую оценку жюри в категории «Лучший большой контактный центр».

Tele2 выиграла номинацию «Лучший клиентский опыт в социальных сетях» за работу в digital-каналах. Клиенты стали чаще обращаться за поддержкой в соцсети и предпочитать мессенджеры традиционным звонкам. За 2018 год число онлайн-обращений выросло на 85%. Ежемесячно поступает более 310 тыс. таких запросов, из них около 50 тыс. обрабатываются чат-ботами. Эксперты присудили Tele2 победу в номинации «Эффективные инновации в клиентском обслуживании» за проект Campaign Management. Интеллектуальная система анализирует профиль потребления абонента и формирует для него таргетированное предложение, а операторы подключают его с согласия пользователя.