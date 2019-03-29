В Ростове устроили выставку роботов «Робостанция МТС»

В Ростове-на-Дону до 31 марта будет работать бесплатная образовательная выставка «Робостанция МТС»

Мероприятие открылось 28 марта в центральном атриуме на втором этаже ТРК «Мегамаг» на улице Пойменной, 1. Вход на выставку свободный.

На «Робостанцию МТС» привезли робота-танцора, электронную девушку Кики, робота-промоутера и гида Бориса, а также Теспиана, читающего лекции и играющего Гамлета в театре.

Для детей проведут инженерные мастер-классы, а также научат конструировать своих роботов. В зоне «робоголов» каждый ребенок самостоятельно или при помощи родителей сможет создать голову робота из картона.

«У современных детей невероятный интерес к технологиям, робототехнике и конструированию. Проект "Поколение М" дает равные возможности жителям всех регионов страны. Везде, где есть интернет, дети могут учиться и развивать свои таланты вместе с видеоуроками на сайте pokolenie.mts.ru, загружать собственные работы и выигрывать ценные призы, главный из которых — стажировка в столице у своего кумира», — рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.