В Ростове устроили выставку роботов «Робостанция МТС»
В Ростове-на-Дону до 31 марта будет работать бесплатная образовательная выставка «Робостанция МТС»
Мероприятие открылось 28 марта в центральном атриуме на втором этаже ТРК «Мегамаг» на улице Пойменной, 1. Вход на выставку свободный.
На «Робостанцию МТС» привезли робота-танцора, электронную девушку Кики, робота-промоутера и гида Бориса, а также Теспиана, читающего лекции и играющего Гамлета в театре.
Для детей проведут инженерные мастер-классы, а также научат конструировать своих роботов. В зоне «робоголов» каждый ребенок самостоятельно или при помощи родителей сможет создать голову робота из картона.
«У современных детей невероятный интерес к технологиям, робототехнике и конструированию. Проект "Поколение М" дает равные возможности жителям всех регионов страны. Везде, где есть интернет, дети могут учиться и развивать свои таланты вместе с видеоуроками на сайте pokolenie.mts.ru, загружать собственные работы и выигрывать ценные призы, главный из которых — стажировка в столице у своего кумира», — рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.
Директор московской «Робостанции» Артур Зархи рассказал, что когда проект «Робостанция» запускался, его целью было возрождение инженерной элиты.
«Благодаря сотрудничеству с МТС мы можем заразить своим энтузиазмом не только посетителей нашего павильона на ВДНХ, но и тысячи детей со всей России. Уже сейчас на сайте "Поколения М" масса интересных работ: даже совсем маленькие дети придумывают и конструируют роботов, собирающих носки, приносящих клубнику и играющих с котами в отсутствие хозяев. Мы хотели, чтобы профессия инженера снова стала модной и интересной и, на мой взгляд, нам это удалось», — сказал Зархи.
«Робостанция МТС» в Ростове-на-Дону — это дополнение к основной онлайн-программе проекта в направлении «Робостанция». До 31 мая дети от 11 до 18 лет со всей России могут смотреть мастер-классы наставников проекта и загружать на сайт проекта свои работы на тему «Умный дом». Авторы лучших работ смогут отправиться на обучение в «Робошколу» в Москве.
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«Поколение М» — всероссийский благотворительный проект, который придумала и реализует компания МТС. Он объединяет идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей, сообщает пресс-служба МТС.
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