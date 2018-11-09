В Третьяковской галерее выставили работы донских школьников

В Государственной Третьяковской галерее открыли экспозицию «Авангардист Поколения М», в которой выставили работы 20 победителей интернет-конкурса

В течение года на сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» дети от 11 до 18 лет из всех регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской галереи с помощью видео мастер-классов. По итогам участники программы могли создать работу по мотивам произведений российского авангардиста Михаила Ларионова и загрузить ее на сайт «Поколения М».

Педагоги Третьяковской галереи из тысяч работ выбрали 20 лучших и представили их на экспозиции «Авангардист Поколения М». Победителями стали ребята из 16 населенных пунктов России, среди которых были как воспитанники художественных школ со специальной подготовкой, так и дети, которые учились рисовать самостоятельно.

От Ростовской области в число победителей вошло восемь школьников из Таганрога, Ростова-на-Дону, Батайска и Волгодонска.

По словам директора компании МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, в рамках проекта «Поколение М» организаторы смогли дать талантливым людям равные возможности для обучения и развития вне зависимости от места проживания и социального статуса родителей.

На открытии экспозиции юных художников компания МТС и Третьяковская галерея объявили о старте нового конкурсного сезона, темой которого станет пейзажная живопись. Дети и подростки 11-18 лет будут соревноваться за возможность выставить свои работы в Третьяковской галерее осенью 2019 года одновременно с экспозицией пейзажиста Василия Поленова. Чтобы стать участником конкурса, нужно загрузить свои работы на сайт проекта «Поколение М» до 31 мая 2019 года.