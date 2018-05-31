Школьница из Крымска выиграла детский вокальный конкурс «Поколение М»

МТС и театр-студия «Непоседы» определили победителей всероссийского благотворительного творческого проекта «Поколение М» в конкурсе «Артистята»

Первое место заняла восьмилетняя жительница Крымска Агата Барабаш. В качестве приза она получила поездку в Москву на стажировку в «Непоседах», а также выступление с ансамблем в концертном зале «Россия».

Агата Барабаш учится во втором классе школы Крымска, с шести лет занимается вокалом и для этого ездит за 50 км от дома в Новороссийск. Девочка ведет свой канал на YouTube и выступает на городских концертах.

На конкурсе она исполнила несколько вокальных композиций в жанре рок-н-ролла, а на концерте юная артистка спела песню «Ленинградский рок-н-ролл».

«Сказать, что я счастлива, — ничего не сказать. Вообще я люблю выступать перед большим количеством зрителей, но такое в моей жизни впервые. Я еще точно не знаю, кем хочу быть, но петь мне очень нравится, хотя на стажировке я поняла, что мне еще учиться и учиться», — поделилась Агата Барабаш после выступления.

Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый отметил, что представители Кубани в очередной раз становятся победителями всероссийских проектов.

«Особенно здорово, что побеждают дети не только из краевой столицы, но и из небольших городков региона. Очевидно, что в таких местах меньше возможностей творческого роста и профессионального развития. Но наши ребята не останавливаются ни перед чем: постоянно ищут, где и как лучше учиться и двигаться к своей мечте», — заключил Ласкавый.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году краснодарская школьница выиграла конкурс «ФотоСтиль» детского проекта «Поколение М».

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут участвовать в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд.

За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за лайки и репосты в соцсетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. Всего в рамках «Поколения М» собрали более 15 млн рублей, которые направили на операции 42 детям.