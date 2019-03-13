Иномарку занесло под грузовик на трассе в Адыгее. Один человек погиб
Адыгея Маша Томилина
В Адыгее днем 13 марта произошла автомобильная авария со смертельным исходом
На трассе возле аула Понежукай иномарку занесло на скользкой дороге и она боком врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе.
По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, есть пострадавшие.
На месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
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