Иномарку занесло под грузовик на трассе в Адыгее. Один человек погиб

Адыгея

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В Адыгее днем 13 марта произошла автомобильная авария со смертельным исходом

На трассе возле аула Понежукай иномарку занесло на скользкой дороге и она боком врезалась в грузовик, который ехал по встречной полосе.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, есть пострадавшие.

На месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

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