В Сочи запретят купаться в реках
Летом 2019 года в Сочи впервые ведут официальный запрет на купание в реках на участках, которые не отвечают требованиями безопасности
В дальнейшем в местах купания на реках планируют проверить дно, установить спасательные стоки и организовать дежурство спасателей.
«Пока это не сделано, главы районов должны установить у рек таблички, запрещающие купание», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
В управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи порталу Юга.ру уточнили, что летний сезон для Сочи — это в первую очередь пляжный купальный сезон. На сочинском побережье функционирует 191 пляж: 81 муниципальный и 110 ведомственных. Все они к сезону благоустроены, обеспечены пляжным инвентарем, оборудованием, спасательными и медицинскими постами.
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Напомним, в Краснодаре несколько лет подряд перед летним сезоном вводят запрет на купание во всех водоемах.
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