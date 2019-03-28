В Сочи запретят купаться в реках

Летом 2019 года в Сочи впервые ведут официальный запрет на купание в реках на участках, которые не отвечают требованиями безопасности

В дальнейшем в местах купания на реках планируют проверить дно, установить спасательные стоки и организовать дежурство спасателей. «Пока это не сделано, главы районов должны установить у рек таблички, запрещающие купание», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта. В управлении курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи порталу Юга.ру уточнили, что летний сезон для Сочи — это в первую очередь пляжный купальный сезон. На сочинском побережье функционирует 191 пляж: 81 муниципальный и 110 ведомственных. Все они к сезону благоустроены, обеспечены пляжным инвентарем, оборудованием, спасательными и медицинскими постами.