Работникам торговой сети «Санги Стиль» выплатят 42 млн рублей долгов по зарплате

В Роструде в марте заявили, что работникам компании «Санги Стиль» выплатят около 42 млн рублей долгов по зарплате

В пресс-службе ведомства 28 марта сообщили, что ранее работники «Санги Стиля» обратились в инспекцию труда и заявили, что им не платят зарплату. В связи с этим провели проверку и установили, что работодатель задолжал сотрудникам 58 млн рублей.

Работодателю выдали предписание о погашении задолженности. Виновных привлекли к административной ответственности.

Через службу судебных приставов уже начинают выплачивать долги. Планируется, что в ближайшее время работникам компании, в том числе уволившимся, перечислят около 42 млн рублей.