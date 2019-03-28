Работникам торговой сети «Санги Стиль» выплатят 42 млн рублей долгов по зарплате

Краснодарский край

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В Роструде в марте заявили, что работникам компании «Санги Стиль» выплатят около 42 млн рублей долгов по зарплате

В пресс-службе ведомства 28 марта сообщили, что ранее работники «Санги Стиля» обратились в инспекцию труда и заявили, что им не платят зарплату. В связи с этим провели проверку и установили, что работодатель задолжал сотрудникам 58 млн рублей.

Работодателю выдали предписание о погашении задолженности. Виновных привлекли к административной ответственности.

Через службу судебных приставов уже начинают выплачивать долги. Планируется, что в ближайшее время работникам компании, в том числе уволившимся, перечислят около 42 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в январе Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края и потребовал взыскать с «Санги Стиля» 1,5 млрд рублей неоплаченных кредитов. В фверале суд удовлетворил иск банка и еще группы ответчиков.

Долги Задолженность по зарплате Трудоустройство
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Работникам торговой сети «Санги Стиль» выплатят 42 млн рублей долгов по зарплате
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