Работникам торговой сети «Санги Стиль» выплатят 42 млн рублей долгов по зарплате
В Роструде в марте заявили, что работникам компании «Санги Стиль» выплатят около 42 млн рублей долгов по зарплате
В пресс-службе ведомства 28 марта сообщили, что ранее работники «Санги Стиля» обратились в инспекцию труда и заявили, что им не платят зарплату. В связи с этим провели проверку и установили, что работодатель задолжал сотрудникам 58 млн рублей.
Работодателю выдали предписание о погашении задолженности. Виновных привлекли к административной ответственности.
Через службу судебных приставов уже начинают выплачивать долги. Планируется, что в ближайшее время работникам компании, в том числе уволившимся, перечислят около 42 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в январе Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края и потребовал взыскать с «Санги Стиля» 1,5 млрд рублей неоплаченных кредитов. В фверале суд удовлетворил иск банка и еще группы ответчиков.
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