Сбербанк потребовал от сети магазинов «Санги стиль» 1,5 млрд рублей долга

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Краснодарского края и потребовал взыскать с частной фирмы «Санги Стиль» 1,5 млрд рублей неоплаченных кредитов

Банк заявил, что «Санги стиль» (входит в группу компаний «Русский Стиль- 97») нарушил исполнение нескольких кредитных договоров. Также отмечалось, что компания пытается скрыть имущество и уклониться от обязательств перед банком, сообщает «Право.ру» со ссылкой на Славянский городской суд.

Издание уточняет, что 20 ноября 2018 года ответчики пытались помешать сотрудникам банка осмотреть залоговое имущество по кредитам. Они отказались подписывать акты, составленные работниками Сбербанка.

Банк потребовал наложить арест на бытовую химию, транспорт и косметику компаний «Санги стиль» и «Русский стиль-97». Суд это ходатайство удовлетворил. Предварительное заседание должно пройти 29 января, указано в картотеке дел Арбитражного суда Краснодарского края.