Сбербанк отсудил у «Санги Стиля» 1,5 млрд рублей
Краснодарский край Маша Волобуева
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Сбербанка к сети магазинов «Санги Стиль» и еще группе ответчиков
В картотеке суда указано, что судья Гордюк постановил полностью удовлетворить иск на 1,5 млрд рублей.
Как сообщали Юга.ру, во время обращения в суд банк настаивал, что «Санги стиль» (входит в группу компаний «Русский стиль-97») нарушил исполнение нескольких кредитных договоров. Отмечалось, что компания пытается скрыть имущество и уклониться от обязательств перед банком.
Сеть «Санги Стиль» работает с 1995 года. Ее магазины работают в 17 регионах России.
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