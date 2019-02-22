Сбербанк отсудил у «Санги Стиля» 1,5 млрд рублей

Краснодарский край

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Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Сбербанка к сети магазинов «Санги Стиль» и еще группе ответчиков

В картотеке суда указано, что судья Гордюк постановил полностью удовлетворить иск на 1,5 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, во время обращения в суд банк настаивал, что «Санги стиль» (входит в группу компаний «Русский стиль-97») нарушил исполнение нескольких кредитных договоров. Отмечалось, что компания пытается скрыть имущество и уклониться от обязательств перед банком.

Сеть «Санги Стиль» работает с 1995 года. Ее магазины работают в 17 регионах России.

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Сбербанк отсудил у «Санги Стиля» 1,5 млрд рублей
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