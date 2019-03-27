В конце марта на Кубань придут заморозки
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам с 28 по 30 марта
С ночи 28 марта в крае местами ожидаются заморозки до -1…-2 °С, в восточной половине Кубани — до -4 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Черноморском побережье в последние дни марта температура воздуха не опустится ниже 2 °С.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 и 112.
Как писали Юга.ру, до конца марта в Краснодаре также прогнозируют заморозки в ночные и утренние часы. По данным Годрометцентра России, днем в среду в краевом центре ожидается до 14 °С, в четверг и пятницу будет около 10 °С.
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