В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по заморозкам с 28 по 30 марта

С ночи 28 марта в крае местами ожидаются заморозки до -1…-2 °С, в восточной половине Кубани — до -4 °С, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на Черноморском побережье в последние дни марта температура воздуха не опустится ниже 2 °С. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 и 112.