В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам
Синоптики прогнозируют похолодание и заморозки в Краснодаре
«В ночные и утренние часы 28 и 29 марта в Краснодаре ожидаются заморозки, понижение температуры в воздухе до 1-2 °С», — сообщили в пресс-службе администрации города.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8(861)214-33-36 и 112.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», утром 28 и 29 марта температура воздуха в Краснодаре опустится до +1...+3 °С, однако днем будет теплее — до 9 °С. Небольшие осадки в виде дождя ожидаются во второй половине 28 марта.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.