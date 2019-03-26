В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по заморозкам

Синоптики прогнозируют похолодание и заморозки в Краснодаре

«В ночные и утренние часы 28 и 29 марта в Краснодаре ожидаются заморозки, понижение температуры в воздухе до 1-2 °С», — сообщили в пресс-службе администрации города.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8(861)214-33-36 и 112.