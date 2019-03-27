На Кубани водитель машины погибла, врезавшись в дорожный знак

Краснодарский край

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В Мостовском районе 26 марта автомобиль врезался в знак и перевернулся, есть жертва

Авария произошла около 18:00 на трассе Лабинск — поселок Мостовской — граница Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Vectra врезалась в знак, после чего съехала с дороги и перевернулась.

В результате аварии женщина погибла на месте.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Сочи 25 марта 12-летний водитель мопеда столкнулся с легковой машиной.

ГИБДД ДТП Мостовской район смерть
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