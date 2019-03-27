На Кубани водитель машины погибла, врезавшись в дорожный знак

В Мостовском районе 26 марта автомобиль врезался в знак и перевернулся, есть жертва

Авария произошла около 18:00 на трассе Лабинск — поселок Мостовской — граница Карачаево-Черкесии. По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем автомобиля Opel Vectra врезалась в знак, после чего съехала с дороги и перевернулась. В результате аварии женщина погибла на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.