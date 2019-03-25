В Сочи 12-летний водитель мопеда пострадал в ДТП
В Сочи 25 марта произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мопеда, в котором пострадал его 12-летний водитель
Инцидент произошел около 16 часов на ул. Пионерской.
«Девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, допустила выезд на полосу встречного движения. Выполняя левый поворот на участке дороги с ограниченной видимостью, она допустила столкновение с мопедом Honda Dio 34 под управлением 12-летнего водителя», — сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП, а также то, откуда у ребенка-водителя появилось транспортное средство, для управления которым необходимо водительское удостоверение категории «М».
В ОГИБДД напомнили, что за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, грозит ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
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